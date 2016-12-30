Новосибирское "Динамо" арендовало разыгрывающую у УГМК

Разыгрывающая Елизавета Комарова продолжит карьеру в "Динамо" из Новосибирской области. "Бело-голубые" арендовали 21-летнюю баскетболистку до конца сезона. В составе УГМК Комарова приняла участие в 13 матчах сезона, в среднем набирая 3,4 очка, делая 2,5 передачи и 1,8 подбора.

"Елизавета является чемпионкой 2012-го года ДЮБЛ, серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата страны, игроком национальных сборных U16, U18, U20. Последние три года активно привлекалась в основной состав УГМК, в составе которого выигрывала чемпионат России (2015), а в этом году помогла команде завоевать Кубок России. В прошлом сезоне Елизавета уже была частью нашей команды и внесла весомый вклад в результат клуба. Добро пожаловать, Елизавета!" – говорится в заявлении "Динамо".