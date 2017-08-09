"Нижний Новгород" подписал контракт со Стерлингом Гиббсом

"Нижний Новгород" подписал соглашение с разыгрывающим Стерлингом Гиббсом, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на два года.

Минувший сезон Гиббс провел в венгерском "Керменде", где в среднем за игру набирал 14,4 очка, делал 2,1 подбора и 3,3 передачи. В июле он выступал за доминиканский "Индиос де Сан-Франсиско".

– Когда поступило предложение от "Нижнего Новгорода", я постарался собрать как можно больше информации о клубе и выяснил, что многие игроки, которые когда-либо выступали здесь, начинали показывать отличный баскетбол, – сказал Гиббс. – Именно поэтому я сразу заинтересовался "Нижним". К тому же мне рассказали, что Нижний Новгород – отличный город, а Россия – страна с интересной культурой.

Мне уже не терпится поскорее приехать и увидеть все своими глазами. Свой прошлый сезон я провел в Европе и прекрасно знаю, что Лига ВТБ – один из сильнейших турниров на континенте, и конкуренция между командами здесь очень серьезная. Меня она не пугает. Нам нужно поскорее сыграться, понять свои преимущества перед остальными соперниками и постараться удивить всех в наступающем сезоне.