Курское "Динамо" выиграло 13-й матч подряд в женской премьер-лиге

"Динамо" из Курска выиграло у "Надежды" в регулярном сезоне женской премьер-лиги. На счету курянок 13 побед в 13 играх сезона.

Чемпионат России

Премьер лига

Женщины

Регулярный сезон

"Динамо" (Курск) - "Надежда" (Оренбургская область) - 84:74 (18:10, 27:15, 21:23, 18:26)

"Инвента" (Курск) - "Динамо" (Москва) - 82:68 (15:18, 19:18, 27:18, 21:14)

"Енисей" (Красноярский край) - МБА (Москва) - 81:60 (18:20, 15:10, 20:14, 28:16)

"Казаночка" (Казань) - "Динамо" (Новосибирская область) - 65:71 (19:19, 15:17, 9:19, 22:16)

УГМК (Екатеринбург) - "Спарта&К" (Видное) - 90:56 (28:15, 18:15, 22:11, 22:15)