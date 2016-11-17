23:39 17 ноября | БАСКЕТБОЛ — Россия

Коробков перенес операцию

0
0
0

Центровой ЦСКА Павел Коробков перенес операцию на левом коленном суставе в одной из московских клиник, информирует официальный сайт клуба. Это уже третья операция в этом году по поводу проблем с коленом, беспокоивших баскетболиста еще в прошлом сезоне. Первая состоялась в январе в Москве, после нее Коробков помог команде победить в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Вторая была проведена в июле в Германии, однако в сочетании с консервативной терапией не дала существенной положительной динамики, поэтому медицинским штабом после консультаций с многочисленными специалистами принято решение об очередном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, проблема выявлена и устранена, игрок приступил к реабилитации.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15638

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ