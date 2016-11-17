Центровой ЦСКА Павел Коробков перенес операцию на левом коленном суставе в одной из московских клиник, информирует официальный сайт клуба. Это уже третья операция в этом году по поводу проблем с коленом, беспокоивших баскетболиста еще в прошлом сезоне. Первая состоялась в январе в Москве, после нее Коробков помог команде победить в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Вторая была проведена в июле в Германии, однако в сочетании с консервативной терапией не дала существенной положительной динамики, поэтому медицинским штабом после консультаций с многочисленными специалистами принято решение об очередном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, проблема выявлена и устранена, игрок приступил к реабилитации.