Хряпа отказался от работы в РФБ

Двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2012 Виктор Хряпа после ухода из ЦСКА принял решение посвятить ближайший год своей семье. Летом ему поступало предложение от президента РФБ Андрея Кириленко​ возглавить департамент по подготовке резерва

– Мы общались с Виктором на эту тему, но положительного ответа я от него не получил, - цитируют "Известия" Кириленко.

– Насколько мне известно, Виктор продолжает отдыхать и заниматься семейными делами, – добавил президент ЦСКА Андрей Ватутин