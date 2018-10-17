Хряпа отказался от работы в РФБ

Двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2012 Виктор Хряпа после ухода из ЦСКА принял решение посвятить ближайший год своей семье. Летом ему поступало предложение от президента РФБ Андрея Кириленко возглавить департамент по подготовке резерва
– Мы общались с Виктором на эту тему, но положительного ответа я от него не получил, - цитируют "Известия" Кириленко.
– Насколько мне известно, Виктор продолжает отдыхать и заниматься семейными делами, – добавил президент ЦСКА Андрей Ватутин
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https://iz.ru/800987/timur-ganeev/semia-dorozhe-viktor-khriapa-otkazalsia-ot-raboty-v-rfb
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