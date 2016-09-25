Евгений Пашутин: "В третьей четверти ЦСКА грамотно использовал ошибки УНИКСа"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения в полуфинале Кубка Гомельского от ЦСКА (75:84) отметил, что в этом поединке его команде было очень важно стабильно провести всю встречу и показать качественную игру. В воскресенье в матче за 3-е место казанцы сыграют против "Панатинаикоса".

– Прежде всего, большое спасибо организаторам и ЦСКА за приглашение на этот турнир, для нас это большая честь и большой экзамен в игре против настоящих грандов европейского баскетбола, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина. – Это отличный завершающий период подготовки. ЦСКА – действующий чемпион Европы с поставленной игрой в защите и в нападении, поэтому для нас было очень важно стабильно провести весь матч и показать качественную игру. В третьей четверти мы дали армейцам много свободных бросков, стали чуть ошибаться при сменах, ЦСКА стал набирать очки "второго шанса" и грамотно использовал наши ошибки. Мы должны больше контролировать мяч в нападении, играть более умно и дорабатывать в защите. Мы работаем, движемся в верном направлении.