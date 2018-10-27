Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован из Черногории в Москву

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Черногории в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

– Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, – цитирует РИА Новости Волк.

По информации ведомства, являясь исполнительным директором РФБ, Домани заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб федерации. Пытаясь избежать уголовного наказания, фигурант покинул территорию РФ.

В 2016 году Домани предъявлено обвинение в мошенничестве, а несколько позднее он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года разыскиваемого задержали правоохранительные органы Черногории.