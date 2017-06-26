Астапкович вернулся из "Автодора" в ЦСКА

Нападающий Антон Астапкович, проведший прошлый сезон в "Автодоре" на правах аренды, вернулся в ЦСКА, сообщает пресс-служба саратовского клуба. В предстоящем сезоне 23-летний игрок будет выступать в чемпионате суперлиги-1 в составе фарм-клуба армейцев.

Астапкович провел за "Автодор" в Единой лиге ВТБ-2016/17 22 матча, набирая в среднем 1,5 очка и делая 1,5 подбора и 0,5 перехвата за 7,8 минуты. По итогам сезона он вошел в расширенный список кандидатов в национальную сборную России.