16:14 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Андрей Ватутин: "Уровень "Панатинаикоса" и "Маккаби" сильно вырос по сравнению с прошлым сезоном"

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Президент и генеральный директор баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин высоко оценил уровень соперников ЦСКА на турнире "Кубок имени А.Я. Гомельского", который пройдет в Москве 24 и 25 сентября. Функционер отметил силу команд, которые примут участие в турнире.

– В 2016 году в Кубке Гомельского очень сильный состав участников, – сказал Ватутин. – "Панатинаикос" по сравнению с прошлым сезоном сильно прибавил. Уверен эта команда будет одной из претендентов на попадание в "финал четырех" Евролиги. То же самое касается и тель-авивского "Маккаби", который на две трети обновил состав. Для нас это прекрасная возможность проверить свои силы. Отлично, что к нам присоединяться наши сборники. (Сергей ФИШ)

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