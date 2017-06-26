Андрей Кириленко: "Легко выйти в баскетбольное поле и крикнуть: "Запретим всех легионеров!"

Глава РФБ Андрей Кириленко в интервью "СЭ" отметил, что к вопросу лимита на легионеров нужно относиться осторожно. При этом он подчеркнул, что необходимо следить за российскими игроками.

– Наша задача – уделять максимальное внимание российским игрокам. И начинать нужно не с лимита, – заявил Кириленко. – Можно сразу пойти с верхов и все порубить сплеча, а кто тогда будет выходить на площадку? Нужно сделать так, чтобы максимальное количество молодежи поджимало легионеров среднего уровня и выдавливало их из состава. Мы должны убедить клубы, что растить своих игроков – то направление, в котором нужно двигаться. Легко заниматься популизмом, выйти в баскетбольное поле и крикнуть: "Запретим всех легионеров! Земля – крестьянам, фабрики – рабочим!" Но когда сталкиваешься с этим в реальности, нужно все взвешивать и понимать, что в приоритете сейчас то, что уровнем ниже. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Кириленко