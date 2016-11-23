15:43 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Андрей Долопчи возглавил московское "Динамо"

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Российский специалист Андрей Долопчи назначен главным тренером женской московской команды "Динамо". О заключении контракта с 44-летним россиянином было объявлено на официальном сайте клуба. Также ему пожелали удачи и побед на новом посту. Ранее команду возглавлял Владимир Штам, а Долопчи входил в тренерский штаб клуба.

Ранее Долопчи работал с работал с молодежными командами женских клубов ВБМ-СГАУ (Самара) и "Надежда" (Оренбург), а также был главным тренером "Тигры-КАТУ" из Астаны и "Спартаком" из Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация

http://www.wbcdynamo.ru/

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