Андрей Долопчи возглавил московское "Динамо"

Российский специалист Андрей Долопчи назначен главным тренером женской московской команды "Динамо". О заключении контракта с 44-летним россиянином было объявлено на официальном сайте клуба. Также ему пожелали удачи и побед на новом посту. Ранее команду возглавлял Владимир Штам, а Долопчи входил в тренерский штаб клуба.

Ранее Долопчи работал с работал с молодежными командами женских клубов ВБМ-СГАУ (Самара) и "Надежда" (Оренбург), а также был главным тренером "Тигры-КАТУ" из Астаны и "Спартаком" из Санкт-Петербурга.