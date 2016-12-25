Алексей Вербов: "Сегодня вы увидели, что "Зенит" может хорошо защищаться"

Исполнявший обязанности главного тренера "Зенита" Алексей Вербов после матча 13-го тура чемпионата России с краснодарским "Динамо" (3:0) Алексей Вербов остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные четко выполнили установку.



– Обычно лидеру всегда сложно настроиться на игру с аутсайдером, но у нас с этим никаких проблем не возникло. Хочу за это поблагодарить команду, – приводит слова Вербова "Спорт Бизнес Online".– Все парни четко выполняли установки. Сегодня вы могли увидеть, что мы можем не только сильно бить, но и хорошо защищаться. В последних играх делали акцент на защите. В целом с Краснодаром показали высокий уровень игры.



К сожалению, Женя Сивожелез приболел и не смог сыграть. У нас вообще в последнее время из-за травм и болезней полный лазарет, поэтому даже толком тренироваться не могли. Артем Вольвич просился на площадку, но ему было отказано – еще не до конца восстановился. Сегодня возможность проявить себя получили другие игроки.

Владимир Мельник, заменивший Мэттью Андерсона, – молодец. Просьба к нему была не веселить публику, а показать хороший волейбол. Он с задачей справился.

У команды будет четыре выходных дня. Не помню, чтобы на Новый год давали столько времени на отдых. Будет возможность провести время дома с семьей – это очень важно для нас. Передохнем и с новыми силами начнем работу в 2017 году.