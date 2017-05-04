ФИБА разрешила играть в хиджабах

ФИБА внесла поправку в устав организации по части экипировки спортсменов, сообщает официальный сайт организации. Отныне спортсмены смогут играть в официальных матчах в головных уборах.

Головной убор должен быть белым, черным или цвета формы команды, у одного коллектива все головные уборы должны быть одного цвета. Головной убор не должен скрывать лицо или представлять опасность для игроков.

Причиной данного решения называются традиции ряда стран, требующие ношения головных уборов, в частности хиджабов. В сентябре 2014 года ФИБА инициировала процесс пересмотра правил о головных уборах. В том же году Катар отказался от выступления на Азиатских играх из-за запрета на хиджабы.