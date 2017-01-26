Сын Сабониса сыграет в матче восходящих звезд НБА

Стали известны составы матча восходящих звезд НБА. В команде сборной мира выступит игрок "Оклахома-Сити" Домантас Сабонис, сын известного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Сборная США: Девин Букер ("Финикс"), Малкольм Брогдон ("Милуоки"), Маркисс Крисс ("Финикс"), Брэндон Ингрэм ("Лейкерс"), Фрэнк Камински ("Шарлотт"), Джалил Окафор ("Филадельфия"), Д'Анджело Расселл ("Лейкерс"), Джонатон Симмонс ("Сан-Антонио"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота"), Майлз Тернер ("Индиана").

Сборная мира: Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Данте Экзам ("Юта"), Бадди Хилд ("Нью-Орлеан"), Никола Йокич ("Денвер"), Трей Лайлз ("Юта"), Эммануэль Мудиай ("Денвер"), Джамал Маррэй ("Денвер"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк"), Домантас Сабонис ("Оклахома-Сити"), Дарио Шарич ("Филадельфия").

Напомним, что игра состоится в рамках Матча звезд НБА, который пройдет в Новом Орлеане 19 февраля.