"Нью-Орлеан" прервал победную серию "Хьюстона"

"Нью-Орлеан" переиграл "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первое поражение "Рокитс" после четырехматчевой победной серии и четвертая подряд победа "Пеликанс".

Самым результативным игроком встречи стал Крис Пол, набравший в составе гостей 38 очков. У хозяев дабл-даблом отметился Энтони Дэвис - 27 очков и 11 подборов, а также Демаркус Казинс оформил трипл-дабл - 15 очков, 13 подборов и 11 результативных передач.

НБА

Регулярный сезон

"Нью-Орлеан" - "Хьюстон" - 115:113 (29:30, 37:23, 24:27, 25:33)

Н: Дэвис (27 + 11 подборов), Холидэй (21), Миллер (20)

Х: Пол (38), Гордон (27), Харден (23 + 11 передач)