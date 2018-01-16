Леброн Джеймс: "Если "Кливленд" продолжит играть с той же самоотдачей, то выйдет на свой уровень"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс остался доволен самоотдачей команды, несмотря на поражение от "Голден Стэйт" (108:118) в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" потерпели четвертое поражение кряду, но Леброн уверен, что команда близка к выходу на свой нужный уровень.

– Иногда появляется ощущение, что кольцо становится меньше от матча к матчу, – цитирует ESPN Джеймса. – Но я остался доволен самоотдачей наших игроков. Если мы будет и дальше играть подобным образом, то сможем выйти на свой уровень.