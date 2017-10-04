"Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в дебютном матче Мозгова

"Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в предсезонном матче НБА - 115:107. Эта игра стала дебютной в составе "Нетс" для россиянина Тимофея Мозгова. Центровой вышел в стартовой пятерке и за 16 минут 44 секунд на паркете отметился четырьмя очками и двумя подборами.

НБА



Предсезонный матч



"Нью-Йорк" - "Бруклин" - 107:115 (33:30, 24:29, 21:34, 29:22)

"Н-Й": Кантер (17), Хардуэй (17), Порзингис (15), Ли (12).

"Б": Расселл (19), Килпатрик (15), Холлис-Джефферсон (13).