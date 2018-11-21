Болельщик "Вашингтона" смотрел матч в бумажном пакете. Фото

На домашнем матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтона" с "Клипперс" (125:118) один из болельщиков провел всю встречу с бумажным пакетом на голове. Так он выражал свое недовольство ситуацией в любимой команде.

На этой неделе два игрока "Уизардс" – Джон Уолл и Келли Обри – были оштрафованы руководством за нецензурные высказывания в адрес главного тренера Скотти Брукса. Многие болельщики встали на сторону тренера в его противостоянии с игроками.

Раздираемая скандалами команда из столицы США проигрывала по ходу матча с "Клипперс" 24 очка, но смогла все-таки вырвать победу, которая стала всего шестой в 17 играх.

Отмечается, что болельщик снимал пакет только ради того, чтобы поесть попкорн. Многие болельщики "Вашингтона" готовы поддержать эту акцию на следующих матчах и устроить флешмоб, если "Волшебники" продолжат скандалить и показывать нестабильную игру.