46 очков Букера принесли "Финиксу" победу над "Филадельфией"

"Финикс" на выезде обыграл "Филадельфию" в рамках регулярного чемпионата НБА - 115:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Санс" Девин Букер, который набрал 46 очков.

В еще одном поединке "Индиана" одержала победу над "Нью-Йорком" - 115:97.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Финикс" - 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)

Фил: Рэдик (25), Эмбиид (22+12 подборов), Симмонс (20).

Фин: Букер (46), Уоррен (25), Улис (12).

"Индиана" - "Нью-Йорк" - 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)

И: Янг (20), Богданович (19), Оладипо (16).

Н: Эрнангомес (14+10 подборов), Бизли (13), Макдермотт (14).