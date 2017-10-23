27 очков Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Лейкерс"

"Лейкерс" на своей площадке уступил "Нью-Орлеану" со счетом 112:119 в матче регулярного чемпионата НБА. Благодаря этому результату "Пеликанс" впервые победили в этом сезоне.

В составе хозяев немного не дотянул до первого дабл-дабла в карьере 2-й номер драфта Лонзо Болл. На его счету 8 очков, 8 подборов и 13 передач. Лучшим в команде стал Джордан Кларксон, записавший на свой счет 24 очка.

У победителей по дабл-даблу оформили Энтони Дэвис (27 очков и 17 подборов) и Демаркус Казинс (22 очка, 11 подборов и 8 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Нью-Орлеан" – 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)

Л: Кларксон (24), Кузма (20), Калдвелл-Поп (20)

Н-О: Дэвис (27 + 17 подборов), Казинс (22 + 11 подборов + 8 передач), Мур (19)