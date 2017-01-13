Виталий Фридзон: "Победа над "Миланом" не далась ЦСКА легко"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (101:64) отметил, что его команда серьезно отнеслась к матчу. По его словам, победа над аутсайдером турнира не далась армейцам легко, несмотря на большую разницу в счете.

- Не скажу, что победа далась нам легко, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Фридзона. - Последние три матча в Евролиге были проиграны, поэтому нам необходимо было вернуться на свой путь в новом году. Несмотря на то, что после игры в Единой лиге ВТБ у нас было лишь три дня на подготовку к "Милану", мы подошли к ней серьезно. Гостям было тяжело сопротивляться, это стало понятно с первых минут встречи. На протяжении всего времени на паркете мы показывали отличный баскетбол, если будем продолжать работать в том же темпе, то будущим соперникам придется несладко.