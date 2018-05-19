02:10 | Баскетбол — Евролига

Виталий Фридзон: "Очень тяжело играть после поражения в полуфинале"


Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после поражения от "Реала" в матче 1/2 финала Евролиги (83:92) отметил, что играть в матче за 3-е место очень тяжело. Российской команде предстоит сыграть с "Жальгирисом"

- Я уже говорил в прошлом году, что матч за третье место – лишний, - цитирует ТАСС Фридзона. - Очень тяжело его играть после поражения в полуфинале. Это формальность, а игра ничего не решает и не дает. Возможно, это только для зрителей.

В любом случае будем стараться найти в себе силы, настраиваться на матч за 3-е место. Постараемся завершить выступление на позитивной ноте.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5215124

Материалы сюжета: Евролига-2017/18. "Финал четырех". ЦСКА vs "Реал"
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