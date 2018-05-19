Виталий Фридзон: "Очень тяжело играть после поражения в полуфинале"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после поражения от "Реала" в матче 1/2 финала Евролиги (83:92) отметил, что играть в матче за 3-е место очень тяжело. Российской команде предстоит сыграть с "Жальгирисом".

- Я уже говорил в прошлом году, что матч за третье место – лишний, - цитирует ТАСС Фридзона. - Очень тяжело его играть после поражения в полуфинале. Это формальность, а игра ничего не решает и не дает. Возможно, это только для зрителей.

В любом случае будем стараться найти в себе силы, настраиваться на матч за 3-е место. Постараемся завершить выступление на позитивной ноте.