Уилл Клайберн: "Определенно, это не просто победа для ЦСКА, не рядовая победа"

Форвард ЦСКА​ Уилл Клайберн после победы над "Реалом" (93:87) в матче Евролиги отметил, что этот результат нельзя считать рядовым. Сам 27-летний американец сделал дабл-дабл - 11 очков и 10 подборов.

- Конечно, первая четверть стала залогом нашей победы, мы повели двадцать очков, - цитирует "Р-Спорт" Клайберна. - Но "Реал" – это команда высокого уровня, и даже такую разницу они практически ликвидировали. Мы рады, что победили, это самое главное. Определенно, это не просто победа для нас, не рядовая победа. Именно такие игры с лучшими командами Евролиги готовят нас к решающим матчам сезона, нам нужны такие матчи и такие победы.