Тренер "Жальгириса": "ЦСКА показал больше желания сражаться"

Главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (91:94) отметил, что его команда не смогла показать своего настоящего лица. По словам наставника, игроки недостаточно хорошо боролись с соперником.

- Поздравляю ЦСКА с победой. К сожалению, мы не смогли показать своего реального лица, особенно в первой половине, когда мы недостаточно хорошо боролись, - приводит пресс-служба Евролиги слова Ясикявючиса. - ЦСКА – команда звезд, где игроки получают большие деньги, и ЦСКА показал больше желания сражаться в первой половине, что выглядело странно для меня. Мы, наоборот, должны были проявить себя в борьбе с такими европейскими звездами, а вместо этого наши игроки смотрели, как они играли. Я этого не понимаю. Это очень, очень плохо.