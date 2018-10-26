Швед является самым высокооплачиваемым баскетболистом

Портал Eurohoops на официальном сайте представил список десяти самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.
По данным источника, самый высокий доход имеет атакующий защитник "Химок" Алексей Швед. За этот сезон он получит 4 миллионов долларов без учета налогов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Европе:
1. Алексей Швед ("Химки") – 4 миллиона долларов;
2. Нандо Де Коло (ЦСКА) – 2,78 млн;
3-4. Ник Калатес ("Панатинаикос") – 2,55 млн;
3-4. Серхио Родригес (ЦСКА) – 2,55 млн;
5. Ян Веселы ("Фенербахче") – 2,43 млн;
6. Серхио Юль ("Реал") – 2,2 млн;
7. Крис Синглтон ("Панатинаикос") – 1,9 млн;
8. Майк Джеймс ("Милан") – 1,8 млн;
9. Шейн Ларкин ("Анадолу Эфес") – 1,7 млн;
10. Джоффри Ловернь ("Фенербахче") – 1,7 млн.
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