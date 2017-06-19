Президента "Летувос Ритас" сместят из-за расистских высказываний

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что президент клуба "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас будет смещен со своего поста за расистские высказывания. Ранее Вайнаускас посетовал на то, что в команде слишком много темнокожих игроков.

– Если президент баскетбольного клуба наговорил вздора, менять надо не баскетбол, а президента, – цитирует ТАСС Шимашюса со ссылкой на национальное радио. – В ближайшее время это будет сделано. Его слова нанесли вред Литве и Вильнюсу, который позиционирует себя как открытый и толерантный город.