Педулакис ушел с поста главного тренера "Панатинаикоса" перед матчем с ЦСКА

Главный тренер "Панатинаикоса" Аргирис Педулакис ушел в отставку со своего поста, сообщает Eurohoops. В контракте наставника значился пункт, по которому руководство клуба имело право пригласить ему в тренерский штаб ассистента из НБА. Помощник Педулакиса должен был наладить атакующую игру команды. Тренер отказался выполнять этот пункт, из-за чего между ним и руководством произошел конфликт.

Отметим, Педулакис пришел в "Панатинаикос" в апреле этого года и должен был тренировать команду до завершения сезона. Ранее он возглавлял греческий клуб с 2012 по 2014 годы. С командой он трижды выиграл чемпионат Греции.

21 октября "Панатинаикос" приедет в гости к ЦСКА в рамках группового турнира Евролиги. О том, кто выведет команду на этот матч, не сообщается.