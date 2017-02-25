00:17 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Панатинаикос" с минимальным перевесом обыграл УНИКС

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УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл греческому "Панатинаикосу" - 82:83. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 21 очко. В еще одном поединке "Жальгирис" обыграл "Бамберг" - 86:91.

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

"Панатинаикос" (Греция) - УНИКС (Россия) - 83:82 (24:25, 15:21, 13:15, 31:21)

"Бамберг" (Германия) - "Жальгирис" (Литва) - 86:91 (22:28, 23:21, 23:18, 18:24)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

Пашутин - на второй выход! Облажался уже везде, где только можно, и не по одному разу... Только слепому еще не видно, что как тренер он - средненький специалист, который не умеет (или не хочет) учиться на своих ошибках. А вот это качество уже говорит о не самом остром уме, мягко говоря...

01:01

redgy

Уже привыкли все.. Любимая пашутино-униксовская концовочка

00:48

Grey Owl

Пашутин есть Пашутин. и его не научить уже чему-то.

00:44

FINIX

ну сколько уже можно так проигрывать концовки, Джон???

00:40

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