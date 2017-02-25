"Панатинаикос" с минимальным перевесом обыграл УНИКС

УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл греческому "Панатинаикосу" - 82:83. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 21 очко. В еще одном поединке "Жальгирис" обыграл "Бамберг" - 86:91.

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

"Панатинаикос" (Греция) - УНИКС (Россия) - 83:82 (24:25, 15:21, 13:15, 31:21)

"Бамберг" (Германия) - "Жальгирис" (Литва) - 86:91 (22:28, 23:21, 23:18, 18:24)