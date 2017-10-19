Пабло Ласо: "Ненавижу, что Родригес выступает в ЦСКА"

Главный тренер "Реала" Пабло Лассо в преддверии матча Евролиги с ЦСКА выразил уверенность в том, что болельщики встретят овациями защитника армейцев Серхио Родригеса, который ранее выступал за мадридцев. При этом специалист подчеркнул, что был бы рад видеть его в составе одного из клубов НБА.

– У всех игроков, которых я обучил, есть что-то особенное. Его рост был ключевым и для него, и для команды, – приводит Marca слова лассо. – В этом смысле мы очень гордимся Родригесом. Болельщики встретят его заслуженными овациями.

Я все понимаю, но ненавижу, что он выступает в составе соперника. Я бы предпочел увидеть его в НБА и не конкурировать с ним, но я все понимаю. В конце концов, это не чисто эмоциональная ситуация. У Родригеса были другие факторы, и он искал для него лучшее, ища мотивы.

Напомним, что испанец выступал за "Реал" с 2010 по 2016 год, после чего перешел в "Филадельфию". В 2017 году Родригес подписал контракт с ЦСКА.