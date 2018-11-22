"Олимпиакос" обыграл "Реал" в Евролиге

"Олимпиакос" выиграл у "Реала" (88:83) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителем самым результативным стал Найджел Уильямс-Госс, который набрал 23 очка. У "королевского клуба" с 16 очками лучшим снайпером стал Джейси Кэрролл.

"Реал" потерпел первое поражение и занимает второе место. На первой позиции ЦСКА, выигравший на данный момент все матчи. "Олимпиакос" на восьмом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) - "Реал" (Испания) - 88:83 (29:22, 23:19, 13:24, 23:18)

22 ноября.

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