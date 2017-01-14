Никита Курбанов: "Не сказал бы, что ЦСКА полноценно реабилитировались за последние три поражения"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над "Миланом" в матче Евролиги (101:64) отметил, что этого результата недостаточно для реабилитации перед болельщиками за три поражения подряд. Также он выразил надежду, что подобную игру команда продолжит показывать в следующих встречах турнира.

- Первую половину матча мы начали агрессивно, вся команда была мотивирована, - цитирует "Р-Спорт" Курбанова. - Нам нужно было реабилитироваться перед собой и болельщиками. Мы понимали, что последние наши результаты не те, которые устраивают ЦСКА. Мы играли с огоньком в глазах. Очень хорошо действовали в защите, плюс в нападении мы имели свободные атаки, некоторые из которых мы даже промазали. Тем не менее постоянно вели с разницей в 20 очков и больше.

При этом я бы не сказал, что мы полноценно реабилитировались за последние три поражения. Пока нет такого насыщения от одной победы. Нам надо сохранить этот настрой и продолжать играть с такой же мотивацией. Сегодня мы реализовали все то, что не получалось в трех предыдущих матчах Евролиги.