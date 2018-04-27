Нандо Де Коло: "С "Химками" была жесткая серия, но мы сделали это"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после четвертого матча 1/4 финала Евролиги против "Химок" (89:88, 3-1) назвал серию с подмосковной командой жесткой. Также француз согласился со словами своего партнера Кайла Хайнса. Оба игрока не принимали участия в игре из-за травм.

"Кайл все сказал. Жестка серия, но мы сделали это", - написал Де Коло в Твиттере.

"Невероятная победа! Невероятная серия! Горжусь парнями! Белград, мы идем! Финал четырех!" - написал Хайнс.

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