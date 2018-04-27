Судьи не засчитали победный мяч "Химок". Объясняем, что случилось

Самый неоднозначный момент российской серии плей-офф между ЦСКА и "Химками" произошел на последних секундах четвертого матча, прошедшего в Мытищах. После попадания армейца Кори Хиггинса, выведшего гостей вперед – 89:88, "Химки" провели быструю ответную атаку. Но еще до того, как Чарльз Дженкинс отправил мяч в кольцо, что сделало бы счет 90:89 за секунду до конца, игру остановил свисток арбитра, поэтому два очка не были засчитаны.

Khimki Vs CSKA.



Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE – Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.

Судя по всему, ошибку допустила девушка-хронометрист. После броска Хиггинса она решила, что игрок "Химок" Тайлер Ханикатт просит замену, и сигнализировала об этом судьям на площадке – в этот момент "Химки" были уже в нападении. Рефери остановили игру, отсчитали время обратно и дали возможность хозяевам заново провести последнюю атаку. Она закончилась неточным броском Сергея Мони.

Ханикатт просил замену во время штрафных, которые еще до атаки ЦСКА пробивал Энтони Гилл, но тот промахнулся вторым броском, и после подбора пошла атака армейцев, завершившаяся попаданием Хиггинса. После этого либо штаб "Химок" забыл отменить замену Ханикатта, который отошел от боковой линии, либо столик хронометристов этого не зафиксировал. В результате после точного броска Хиггинса замена должна была быть проведена, о чем хронометристы и сообщили арбитрам на площадке.

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