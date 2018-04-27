Судьи не засчитали победный мяч "Химок". Объясняем, что случилось

Самый неоднозначный момент российской серии плей-офф между ЦСКА и "Химками" произошел на последних секундах четвертого матча, прошедшего в Мытищах. После попадания армейца Кори Хиггинса, выведшего гостей вперед – 89:88, "Химки" провели быструю ответную атаку. Но еще до того, как Чарльз Дженкинс отправил мяч в кольцо, что сделало бы счет 90:89 за секунду до конца, игру остановил свисток арбитра, поэтому два очка не были засчитаны.
Khimki Vs CSKA.– Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.
Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE
Судя по всему, ошибку допустила девушка-хронометрист. После броска Хиггинса она решила, что игрок "Химок" Тайлер Ханикатт просит замену, и сигнализировала об этом судьям на площадке – в этот момент "Химки" были уже в нападении. Рефери остановили игру, отсчитали время обратно и дали возможность хозяевам заново провести последнюю атаку. Она закончилась неточным броском Сергея Мони.
Ханикатт просил замену во время штрафных, которые еще до атаки ЦСКА пробивал Энтони Гилл, но тот промахнулся вторым броском, и после подбора пошла атака армейцев, завершившаяся попаданием Хиггинса. После этого либо штаб "Химок" забыл отменить замену Ханикатта, который отошел от боковой линии, либо столик хронометристов этого не зафиксировал. В результате после точного броска Хиггинса замена должна была быть проведена, о чем хронометристы и сообщили арбитрам на площадке.
Скандал в Мытищах. Судья оборвал серию ЦСКА и "Химок" //
Скандальная концовка матча "Химки" – ЦСКА. Подробности
ненавижу_Мойшу_Каца
И протест не приняли под надуманным предлогом. Скоты !!
00:10
Serg1007
Да-да, теперь девушка виновата, сволочи продажные..
00:06
spetrov
.
23:36 27 апреля
spetrov
...Так что, парни, нам понятно ваше недовольство, но выходит, как ни взгляни, сами же Химки и выновны в ситуации.
23:36 27 апреля
spetrov
Говорят, на Матч-ТВ разложили с крупными стоп-кадрами, косяк тренера Химок, который сначала запросил замену, а потом не отменил её.
23:34 27 апреля
disss
Отобрали у Химок победу, в зрителей лишили удовольствия пятого матча!
23:34 27 апреля
spetrov
Спасибо за пояснения. Вопросы действительно были.
23:25 27 апреля
Спринт
Никакого победного мяча команды "Химки" не было, так как игра была остановлена свистком до этого момента. Если бы ЦСКА проиграли (а армейцы играли просто плохо и заслуживали поражения), то это было в основном из-за бездарной игры Воронцевича в обороне, который только имитирует защиту, постоянно теряя игроков соперника и позицию,не понимая где ему находится. Игровой уровень и армейцев и химчан очень не высок, командой игры нет в принципе у обеих команд. В финале четырех ЦСКА без Хайнца и Де Коло просто нечего делать. Даже с ними в составе, без нормального центрового и диспетчера (француз и испанец, по сути, атакующие защитники, а не диспетчеры) москвичи имеют не большие шансы на победу в Евролиге.
23:19 27 апреля
delacrua
хронометристка - проститутка.
23:19 27 апреля
nailsh78
Свисток раздался в момент получения мяча свободным игроком химок за 3 секунды до конца ..где было очевидно что оставалось ему сделать 2 шага и забить мяч без препятствий . Судья мудак.
23:16 27 апреля
shpasic
пусть Козловский об этом снимет фильм: "движение вниз"
23:14 27 апреля
konal
дебиликк!! девушка местная химкинскаяя если что...аххааа
23:11 27 апреля
AlPrav
Стрелочники теперь называются девушками-хронометристами.
23:10 27 апреля
echo2011
И за сколько рублей была допущена ошибка девушкой-хронометристом? Не надо вешать лапшу...
23:03 27 апреля