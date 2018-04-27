Скандал в Евролиге. "Химки" засудили?

Странная ситуация возникла в концовке четвертого матча серии 1/4 финала Евролиги "Химки" - ЦСКА.

При счете 89:88 в пользу армейцев за 5,7 секунд до конца четвертой четверти игроки хозяев быстро ввели мяч в игру и провели атаку, забросив мяч в кольцо соперника. Однако судьи не засчитали бросок, попросив "Химки" заново ввести мяч в игру и отмотав назад счетчик времени. Повторная атака хозяев уже не принесла успеха.

Khimki Vs CSKA.



Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE – Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.

ЦСКА выиграл матч, а вместе с ним и серию (3-1), выйдя в "Финал четырех" Евролиги.

ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа //

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