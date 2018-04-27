22:30 27 апреля | Баскетбол — Евролига

Скандал в Евролиге. "Химки" засудили?

Матч "Химки" - ЦСКА (88:89) завершился судейским скандалом. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Матч "Химки" - ЦСКА (88:89) завершился судейским скандалом. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Странная ситуация возникла в концовке четвертого матча серии 1/4 финала Евролиги "Химки" - ЦСКА. 

При счете 89:88 в пользу армейцев за 5,7 секунд до конца четвертой четверти игроки хозяев быстро ввели мяч в игру и провели атаку, забросив мяч в кольцо соперника. Однако судьи не засчитали бросок, попросив "Химки" заново ввести мяч в игру и отмотав назад счетчик времени. Повторная атака хозяев уже не принесла успеха.

ЦСКА выиграл матч, а вместе с ним и серию (3-1), выйдя в "Финал четырех" Евролиги.

ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа // 
Скандал в Мытищах. Судья оборвал серию ЦСКА и "Химок"

Пятница. Химки. &quot;Химки&quot; - ЦСКА - 88:89. Радость армейских игроков после игры.

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (25)
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KARIMOFF

Fenixx - отдыхай: всё уже сделано) ну никогда Химики не обойдут ЦСКА - прими это как факт.. уже говорил тут, не в 4-й,так в 5-й вас бы точно похоронили... ну раз просрались в последних турах и попали на "меченное" 8-е, так смиритесь... а ведь могли вместо жальгириса греков разбомбить!!!

00:20

disss

Что за фотохрень на главной? Вроде сегодня "судили" "мусчины"!?

23:36 27 апреля

Никто62

Ну у нас сроду все через ж

23:27 27 апреля

Fenixx

Да засудили причём на ввиду у всех зрителей.Надо зафиксировать 90:89 в пользу Химок и провести пятый матч.Болельщики ещё посторонние предметы стали кидать после незасчитанных двух очков!

23:03 27 апреля

rboss

ALEXEY959595_____ действительно шансов больше, а спортивный принцип..... хрен с ним.... хот-догов на аренах попродовали, а играть и не хрен было.....

23:03 27 апреля

echo2011

Римейк знаменитого матча 1972 года с обратным знаком! А что еще можно ожидать,когда играет ЦСКА?

23:00 27 апреля

medvegonok

Нас не любят, нам плевать) Всех с Ф4, автору статьи учить правила и грызть ногти от зависти))))

22:55 27 апреля

Старик Хотабыч

ЭЙ, АЛЛЁ!!! ГАРАЖ!!!!!!!!!! Химки мяч не забили, а их остановили до кольца. Мяч на паркете был. Не смотри порно во время баскетбола. Тогда будешь в курсе.

22:52 27 апреля

spetrov

Даешь больше пролетарской ненависти в ведущем спортиздании страны! Вышинский придет, порядок наведет!

22:49 27 апреля

Sinaron

Автор статьи в баскетболе хоть немного смыслит? Или только балет смотрит? СЭ все больше и больше ниже плинтуса падает.

22:44 27 апреля

ALEXEY959595

Та команда, которая не может в Лиге ВТБ попасть даже в четверку по итогам регулярки, не достойна финала четырех Евролиги

22:43 27 апреля

KARIMOFF

может что-то не так и было в конце, но всем же и так понятно, кто реально Победитель! химкам- от души спасибо!!!! вы крутые без слов,честно! Но зря так проигрывали в конце группового турнира- могли бы и на тот плоский олимпиакос попасть- вы б их точно срубили!!!!

22:42 27 апреля

Pawlusha

Реал выигрывает у греков пока 13 очков. В регулярке у тех и других по 11 поражений. При наших шести. Чьи там прошлогодние фотки ?

22:41 27 апреля

ladafan

lyutik повтор посмотри

22:41 27 апреля

Helicopter

Ну и заголовок....

22:41 27 апреля

ALEXEY959595

Надо было Химкам занимать в регулярке 7 место и встречаться и выходить в финал 4х, тогда бы точно никто не засудил. Все понимают, что у ЦСКА выиграть Евролигу в этом сезоне шансы выше, чем у Химок. Поэтому им и дорога. А то получилось бы ни нам и ни вам

22:40 27 апреля

эстонский армеец

Всем только одно советую - читайте поздравление Путина великому армейскому клубу и "молчите в тряпочку"!!!

22:39 27 апреля

lyutik

ladafan кто это пишет все?????? там видно было, что время стоит....... Где было видно? Ты смотрел по теле или вживую?

22:38 27 апреля

KARIMOFF

stat fan - баран,что ли? ты как эти спиртачёванные про гинера всю дорогу по любому поводу

22:37 27 апреля

rboss

И шо за кобыляко время за столиком остановило...??? ....большой....?????

22:37 27 апреля

сабзеро

ladafan ___________________________ Хронометраж велся ареной Химки, значит "подложили свинью" своей же команде. Но виноваты у всех все равно ЦСКА.

22:36 27 апреля

stat fan

Зачем столик время остановил, всех кони купили!

22:35 27 апреля

stat fan

Свой столик, точно засудили

22:34 27 апреля

сабзеро

СЭ, прежде чем бросаться громкими заголовками, может сначала разберетесь почему отменили последнюю атаку Химок?

22:34 27 апреля

ladafan

кто это пишет все?????? там видно было, что время стоит.......

22:34 27 апреля

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