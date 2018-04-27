Скандал в Евролиге. "Химки" засудили?

Странная ситуация возникла в концовке четвертого матча серии 1/4 финала Евролиги "Химки" - ЦСКА.
При счете 89:88 в пользу армейцев за 5,7 секунд до конца четвертой четверти игроки хозяев быстро ввели мяч в игру и провели атаку, забросив мяч в кольцо соперника. Однако судьи не засчитали бросок, попросив "Химки" заново ввести мяч в игру и отмотав назад счетчик времени. Повторная атака хозяев уже не принесла успеха.
Khimki Vs CSKA.– Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.
Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE
ЦСКА выиграл матч, а вместе с ним и серию (3-1), выйдя в "Финал четырех" Евролиги.
ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа //
Скандал в Мытищах. Судья оборвал серию ЦСКА и "Химок"
KARIMOFF
Fenixx - отдыхай: всё уже сделано) ну никогда Химики не обойдут ЦСКА - прими это как факт.. уже говорил тут, не в 4-й,так в 5-й вас бы точно похоронили... ну раз просрались в последних турах и попали на "меченное" 8-е, так смиритесь... а ведь могли вместо жальгириса греков разбомбить!!!
00:20
disss
Что за фотохрень на главной? Вроде сегодня "судили" "мусчины"!?
23:36 27 апреля
Никто62
Ну у нас сроду все через ж
23:27 27 апреля
Fenixx
Да засудили причём на ввиду у всех зрителей.Надо зафиксировать 90:89 в пользу Химок и провести пятый матч.Болельщики ещё посторонние предметы стали кидать после незасчитанных двух очков!
23:03 27 апреля
rboss
ALEXEY959595_____ действительно шансов больше, а спортивный принцип..... хрен с ним.... хот-догов на аренах попродовали, а играть и не хрен было.....
23:03 27 апреля
echo2011
Римейк знаменитого матча 1972 года с обратным знаком! А что еще можно ожидать,когда играет ЦСКА?
23:00 27 апреля
medvegonok
Нас не любят, нам плевать) Всех с Ф4, автору статьи учить правила и грызть ногти от зависти))))
22:55 27 апреля
Старик Хотабыч
ЭЙ, АЛЛЁ!!! ГАРАЖ!!!!!!!!!! Химки мяч не забили, а их остановили до кольца. Мяч на паркете был. Не смотри порно во время баскетбола. Тогда будешь в курсе.
22:52 27 апреля
spetrov
Даешь больше пролетарской ненависти в ведущем спортиздании страны! Вышинский придет, порядок наведет!
22:49 27 апреля
Sinaron
Автор статьи в баскетболе хоть немного смыслит? Или только балет смотрит? СЭ все больше и больше ниже плинтуса падает.
22:44 27 апреля
ALEXEY959595
Та команда, которая не может в Лиге ВТБ попасть даже в четверку по итогам регулярки, не достойна финала четырех Евролиги
22:43 27 апреля
KARIMOFF
может что-то не так и было в конце, но всем же и так понятно, кто реально Победитель! химкам- от души спасибо!!!! вы крутые без слов,честно! Но зря так проигрывали в конце группового турнира- могли бы и на тот плоский олимпиакос попасть- вы б их точно срубили!!!!
22:42 27 апреля
Pawlusha
Реал выигрывает у греков пока 13 очков. В регулярке у тех и других по 11 поражений. При наших шести. Чьи там прошлогодние фотки ?
22:41 27 апреля
ladafan
lyutik повтор посмотри
22:41 27 апреля
Helicopter
Ну и заголовок....
22:41 27 апреля
ALEXEY959595
Надо было Химкам занимать в регулярке 7 место и встречаться и выходить в финал 4х, тогда бы точно никто не засудил. Все понимают, что у ЦСКА выиграть Евролигу в этом сезоне шансы выше, чем у Химок. Поэтому им и дорога. А то получилось бы ни нам и ни вам
22:40 27 апреля
эстонский армеец
Всем только одно советую - читайте поздравление Путина великому армейскому клубу и "молчите в тряпочку"!!!
22:39 27 апреля
lyutik
ladafan кто это пишет все?????? там видно было, что время стоит....... Где было видно? Ты смотрел по теле или вживую?
22:38 27 апреля
KARIMOFF
stat fan - баран,что ли? ты как эти спиртачёванные про гинера всю дорогу по любому поводу
22:37 27 апреля
rboss
И шо за кобыляко время за столиком остановило...??? ....большой....?????
22:37 27 апреля
сабзеро
ladafan ___________________________ Хронометраж велся ареной Химки, значит "подложили свинью" своей же команде. Но виноваты у всех все равно ЦСКА.
22:36 27 апреля
stat fan
Зачем столик время остановил, всех кони купили!
22:35 27 апреля
stat fan
Свой столик, точно засудили
22:34 27 апреля
сабзеро
СЭ, прежде чем бросаться громкими заголовками, может сначала разберетесь почему отменили последнюю атаку Химок?
22:34 27 апреля
ladafan
кто это пишет все?????? там видно было, что время стоит.......
22:34 27 апреля