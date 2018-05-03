Нандо Де Коло: "Результаты прошлых матчей с "Реалом" теперь ничего не значат"

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с "Химками" и пропустивший остаток четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, назвал сильные стороны "Реала", с которым предстоит сыграть в "Финале четырех" Евролиги. ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 3-1 в серии.

- Вас ждет "Реал", с которым вы отлично знакомы. В прошлом "Финале четырех" вы с мадридцами, например, сыграли за третье место.

- Да, но с тех пор у нас в командах многое поменялось. Мы встречались дважды в нынешнем сезоне, но результаты этих встреч теперь ничего не значат. Это прошлое, а нам нужно сосредоточиться на предстоящем полуфинале и сыграть так, как мы умеем.

- Главное оружие мадридцев?

- Они играют очень энергично по всей площадке, разнообразно в атаке. Нам нужно не уступить им в активности и хорошо действовать в обороне всей командой. Что бы ни случилось на паркете, нужно быть единым целым и придерживаться плана на матч.

- Возвращение самого ценного игрока прошлого сезона Серхио Льюля придаст новых сил "Реалу"?

- Безусловно. Его возвращение станет для команды дополнительной мотивацией. И прибавит вариантов в игре. (Антон БАБОШИН)