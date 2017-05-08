Милош Теодосич: "Через пару дней буду тренироваться с ЦСКА"

Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич рассказал, когда вернется в строй после травмы, из-за которой пропустил несколько последних игр. Он выразил надежду, что запомнится болельщикам надолго.

– Нога в порядке, – сказал Теодосич. – Надеюсь, через пару дней начну тренироваться с командой. У меня еще есть время подготовиться к "Финалу четырех".

– С кем было бы предпочтительнее встретиться в решающем матче – "Реалом" или хозяевами площадки "Фенербахче"?

– Пока рано думать, с кем лучше было бы играть в финале – все наши мысли об игре с "Олимпиакосом". Когда мы выполним эту задачу, можно говорить о решающем матче.

– Если вы во второй раз подряд выиграете Евролигу, можно ли считать этот ЦСКА одной из лучших команд в истории?

– Смотря что понимать под лучшим. Хороших команд очень много. Но надеюсь, если нам удастся снова победить, люди нас запомнят. (Антон БАБОШИН)