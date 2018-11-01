Михаил Кулагин: "ЦСКА хотел победить больше "Олимпиакоса"

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин после матча Евролиги против "Олимпиакоса" (69:65) отметил, что у команды в начале много не получалось в нападении. По его словам, у армейцев было больше желания победить.

- Первую половину матча с "Олимпиакосом" мы начали не очень удачно, промазали много своих бросков. У нас многое не получалось в нападении, - приводит "РИА Новости" слова Кулагина. - Во второй половине мы стали играть более агрессивно в защите. Мы вырвали победу на последних минутах матча, потому что мы больше хотели победить. И мы доказали это своей игрой.