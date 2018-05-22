Матьяж Смодиш: "Дончич наверняка будет выбран под первым или вторым номером драфта НБА"

Двукратный чемпион Евролиги Матьяж Смодиш считает, что его соотечественник Лука Дончич может стать одной из главных звезд НБА. По мнению Смодиша, Дончича выберут под первым или вторым номером драфта.

- Безусловно, Лука готов к выступлению в НБА и наверняка будет выбран под первым или вторым номером драфта, – цитируют "Известия" Смодиша. – Не исключаю, что этого игрока захочет увидеть в своих рядах главный тренер "Финикса" Игорь Кокошков, который успешно тренировал Дончича в сборной Словении и знает его высокий потенциал. "Финикс" получил право первого выбора на драфте новичков, поэтому такое решение выглядит логичным. Но возможны разные варианты. В любом случае у Дончича наверняка получится проявить свои лучшие качества за океаном – в любой команде.