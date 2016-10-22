Георгиос Воворас: "Панатинаикос" справлялся с ЦСКА 35 минут"

Исполняющий обязанности главного тренера "Панатинаикоса" Георгиос Воворас после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (77:81) отметил, что его команда выполняла тренерскую установку на протяжении 35 минут игры. По его словам, после провала в последние пять минут матча греческий клуб уже не мог спасти результат.

- На этой неделе мы провели плохой матч против "Олимпиакоса", - приводит пресс-служба Евролиги слова Вовораса. - Игроки хорошо отреагировали на это в поединке с ЦСКА. "Панатинаикос" - команда победителей, и все считают, что мы должны выигрывать все. ЦСКА в предыдущем сезоне набирал в среднем 91 очко. Нашей задачей было удержать счет на отметке в 80 очков. 35 минут матча мы справлялись с этим хорошо, но в конце поединка пропустили несколько бросков из-под кольца. После этого мы уже не могли спасти игру. Поздравляю ЦСКА с победой.