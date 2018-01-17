Георгиос Барцокас: "Химкам" было очень важно выиграть у "Црвены Звезды"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Црвеной Звездой"​ отметил важность победы ввиду сложности турнира. Также он похвалил своих игроков.

– Я всегда говорю, что каждый матч – отдельная история, – цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. – Неважно, выиграл ты или проиграл, нужно забыть результат прошлой игры и сосредоточиться на следующей. Евролига – слишком сложный турнир, чтобы думать о том, что случилось несколько дней назад. Для нас очень важно было одержать эту победу.

В первой половине мы реализовывали двухочковые и трехочковые броски с процентом в 25. После большого перерыва уступали шесть очков, во время перерыва я призвал игроков проявить терпение и постараться найти лучшую возможность для бросков, и в итоге нам это удалось. Команда хорошо двигала мяч, особенно во второй половине. Мы находили снайперов в открытых позициях, особенно хочу отметить роль Шведа в концовке. Несмотря на то, что мы не смогли остановить Рочести, который не только набрал много очков, но также очень полезно сыграл в плане созидания, а также Дангубича, проведшего хороший матч, мы смогли выиграть. Очень важная победа, десятая для нас в Евролиге. Хочу отдать должное игрокам.