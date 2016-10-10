Евролига ужесточит наказание за преднамеренные фолы

Руководство баскетбольной Евролиги и главные тренеры клубов-участников турнира приняли решение об ужесточении наказаний за преднамеренные нарушения правил. По общему мнению, данная директива должна способствовать ускорению темпа игры.

Так, начиная с сезона-2016/17, преднамеренные нарушения, совершаемые игроками обороняющейся команды, будут наказываться неспортивным фолом. Предполагается, это должно привести к уменьшению количества срывов быстрых атак. Игрок, на котором был совершен фол, не только получит право на исполнение штрафных бросков, но и оставит за командой владение мячом.

Кроме того, баскетболист, наказанный двумя неспортивными фолами, будет наказываться дисквалификацией до конца матча.

- Это правило поможет ускорить игру, – цитирует официальный сайт Евролиги главного тренера "Жальгириса" Шарунаса Ясикявичуса. – Болельщики любят быстрый баскетбол. Им нравится, когда команды стремительно переходят от обороны к атаке.

Новый сезон Евролиги стартует 12 октября матчем между "Реалом" и "Олимпиакосом". Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.