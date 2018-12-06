Джоэл Боломбой: "Скоро должен уверенно заговорить по-русски"

Новичок сборной России Джоэл Боломбой в интервью "Известиям" заявил, что вскоре планирует разговаривать на русском языке. Также он сравнил стили игры команд в Европе и НБА.

– Сборная практически отобралась на чемпионат мира – 2019. Мечтаете сыграть на мировом первенстве?

– Да, это одна из моих целей. Очень хочу помочь сборной России на чемпионате мира, но для этого мне надо хорошо выступать за ЦСКА и быть на виду у тренеров национальной команды.

– Удивлены своей популярностью у болельщиков?

– Мне приятно, что люди узнают меня, просят сфотографироваться или расписаться. Для меня это совсем несложно.

– Как ваш прогресс в изучении русского языка?

– Я практически все понимаю по-русски, если человек говорит не очень быстро. Разговаривать пока сложнее, но я стараюсь практиковаться. Надеюсь, что скоро должен уверенно заговорить по-русски.

– Перед сезоном многие эксперты опасались, что вам понадобится время, чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу, но, судя по первым матчам, для вас это не составило никакого труда...

– Мы обсуждали эту тему с Алеком Питерсом. Мне кажется, что европейский баскетбол очень похож на NCAA. Команды играют гораздо плотнее в защите, чем в НБА. Тут меньше изоляций, постоянно идет подстраховка, команды не помешаны исключительно на трехочковых бросках. Я привык ко всему этому в NCAA. Поэтому мне не надо ничего менять в своей игре.