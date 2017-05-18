 Димитрис Итудис: "Понимаем, чего от нас ждут". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:57 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "Понимаем, чего от нас ждут"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта "Финала четырех" в Стамбуле сказал, что команда понимает серьезность стоящих перед ней задач и не стал сравнивать предстоящий матч с "Олимпиакосом" со встречей двухлетней давности.

– Мы понимаем, какие обязательства на нас возложены, чего от нас ждут здесь, какую задачу надо решить. На протяжении всего сезона мы ощущали эту ответственность. Мы счастливы быть здесь и получить шанс защищать свой титул.

В 2015 году в полуфинале была отличная игра, "Олимпиакос" заслуженно победил. Но сейчас 2017-й, и многое поменялось. Прошлое не будет иметь значения. (Антон БАБОШИН)

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