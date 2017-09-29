Дэвид Блатт: "Дарюшафака" молода и неопытна, зато быстра и атлетична"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт, работавший ранее со сборной России, в интервью "СЭ" выразил надежду на возвращение турецкого клуба в Евролигу. Он подчеркнул, что состав команды сильно изменился.

– У нас во многом новая команда, и ее средний возраст – всего 24 года! Мы молоды и неопытны, но зато атлетичны и быстры. А еще амбициозны и голодны до побед. Так что со временем у нас есть шанс стать хорошей командой. Хотя не буду говорить, что это случится прямо завтра.

– Надеетесь вернуться с "Дарюшафакой" в Евролигу?

– Вообще, изначально я рассчитывал, что мы в предстоящем сезоне будем выступать именно в Евролиге. Именно по этой причине в 2016-м я подписал контракт на два года. И когда случилось так, что мы остались без места в главном турнире континента, именно за мной было решение – остаюсь я на последний год действующего соглашения или нет. И в итоге я решил доработать до конца.

– Но целью будет именно повышение в классе?

– Не знаю, удастся ли нам вернуться в Евролигу. Чтобы мы ни делали, это во многом зависит не от клуба. Если только мы не выиграем Кубок Европы, а это невероятно сложно. Но мы будем стараться прогрессировать, становиться лучше, чем были раньше, именно как команда. Расти вместе и конкурировать с любыми соперниками. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Блатта