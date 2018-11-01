"Баскония" разгромила "Дарюшафаку", "Фенербахче" обыграл "Баварию"

Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
"Баскония" уверенно обыграла турецкую "Дарюшафаку" - 82:56. Другой турецкий клуб "Фенербахче" обыграл "Баварию" (88:84).
Евролига
Регулярный чемпионат
"Баскония" (Испания) - "Дарюшафака" (Турция) - 82:56 (16:16, 22:14, 26:11, 18:15)
"Фенербахче" (Турция) - "Бавария" (Германия) - 88:84 (28:26, 23:22, 14:17, 23:19)
Турнирная таблица Евролиги - здесь.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2018-2019/
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