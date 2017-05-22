Андрей Кириленко: "ЦСКА был на голову сильнее "Реала" и закономерно победил"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что баскетболисты ЦСКА были значительно сильнее "Реала" и закономерно победили в матче за третье место Евролиги (94:70). Он также отметил, что ожидал большей борьбы в финале между "Фенербахче" и "Олимпиакосом" (80:64).

– На мой взгляд, все получилось так, как и ожидалось, всегда тяжело собраться на матч за третье место – нет должной мотивации, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Мне показалось, что "Реал" сдался еще до начала игры. Что понравилось – как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил.

"Фенербахче" со своими болельщиками "перебил" возможное противостояние. И, по-моему, у "Олимпиакоса" даже не нашлось сил, чтобы сопротивляться. Поздравляю "Фенербахче" с заслуженной победой, турецкий клубный баскетбол давно к ней шел и очень хотел победить в Евролиге. И, конечно, поддержка болельщиков стоит очень многого.