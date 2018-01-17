Алексей Швед: "В Белграде лучшая во всей Евролиге атмосфера"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы над "Црвеной Звездой"​ в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что для его команды было важно выиграть, так как несколько дней назад было поражение. Также он сделал акцент на том, что не зацикливается на своей игре, а думает об коллективных успехах.

- Очень важная победа для нашей команды, так как мы проиграли несколько матчей подряд, поэтому нужен был подобный матч, чтобы вернуться на победный путь, - цитирует пресс-служба клуба Шведа. - Конечно, мы рады, что выиграли, особенно в такой атмосфере, на мой взгляд, лучшей во всей Евролиге. Против "Црвены Звезды" очень сложно играть в Белграде, главным образом, из-за поддержки местных болельщиков.

Каждый матч я стараюсь играть на максимуме, тренеры и одноклубники мне доверяют, поэтому все нормально. Когда мы побеждаем, все отлично, когда проигрываем, не имеет значение, кто как индивидуально сыграл. Думаю, в последней четверти мы лучше защищались, взяли несколько важных подборов, и вся команда выглядела как одно целое.