01:10 | Баскетбол — Евролига

20 очков Шведа помогли "Химкам" победить "Реал" в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на выезде одолели "Реал" – 86:80. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 20 очков. У хозяев 12 баллов записал на свой счет Лука Дончич, которого считают самым талантливым молодым баскетболистом Европы.

Испанцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира. "Реал" идет вторым в сводной таблице регулярки. "Химки", одержав четвертую победу в пяти играх, поднялись на третью строчку.

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) – "ХИМКИ" (Россия) – 80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)

Р: Дончич (12 + 7 подборов), Айюн (10 + 10 подборов), Тэйлор (10), Козье (10).

Х: Швед (20), Андерсон (16), Гилл (12), Томас (11), Маркович (9 + 8 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Don Miguel

Говорил уже, у Химок хорошая мафия во главе с крестным отцом. Есть на кого посмотреть, еще бы комментатор не мешал. Чем, правда, там занимаются россияне, кроме Шведа, я лично не понимаю. На баскетбол, вроде, не очень похоже. Может, кто разъяснит?

02:17

smeroleg

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

02:06

Джон....Сильвер

Круто Химки!!!!!!!!

01:57

Thomas_Boy_

Хала Мадрид!))) Правда, Смока?))

01:33

ladafan

на классе!!!

01:23

Паснаход

Вот именно. Баскетбол не спорт? Реал - Химки не событие? Один футбол на уме!

01:22

Avon151281

Да неужели...Игра полчаса назад завершилась.Опомнились

01:17