20 очков Шведа помогли "Химкам" победить "Реал" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на выезде одолели "Реал" – 86:80. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 20 очков. У хозяев 12 баллов записал на свой счет Лука Дончич, которого считают самым талантливым молодым баскетболистом Европы.

Испанцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира. "Реал" идет вторым в сводной таблице регулярки. "Химки", одержав четвертую победу в пяти играх, поднялись на третью строчку.

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Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) – "ХИМКИ" (Россия) – 80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)

Р: Дончич (12 + 7 подборов), Айюн (10 + 10 подборов), Тэйлор (10), Козье (10).

Х: Швед (20), Андерсон (16), Гилл (12), Томас (11), Маркович (9 + 8 передач).