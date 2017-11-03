20 очков Шведа помогли "Химкам" победить "Реал" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на выезде одолели "Реал" – 86:80. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 20 очков. У хозяев 12 баллов записал на свой счет Лука Дончич, которого считают самым талантливым молодым баскетболистом Европы.
Испанцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира. "Реал" идет вторым в сводной таблице регулярки. "Химки", одержав четвертую победу в пяти играх, поднялись на третью строчку.
Евролига
Мужчины
Регулярный чемпионат
"Реал" (Испания) – "ХИМКИ" (Россия) – 80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)
Р: Дончич (12 + 7 подборов), Айюн (10 + 10 подборов), Тэйлор (10), Козье (10).
Х: Швед (20), Андерсон (16), Гилл (12), Томас (11), Маркович (9 + 8 передач).
Watch the best plays of @Khimkibasket road win over @RMBaloncesto!! ⤵️#GameON pic.twitter.com/Z8cPKE32Tt– EuroLeague (@EuroLeague) 2 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Don Miguel
Говорил уже, у Химок хорошая мафия во главе с крестным отцом. Есть на кого посмотреть, еще бы комментатор не мешал. Чем, правда, там занимаются россияне, кроме Шведа, я лично не понимаю. На баскетбол, вроде, не очень похоже. Может, кто разъяснит?
02:17
smeroleg
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
02:06
Джон....Сильвер
Круто Химки!!!!!!!!
01:57
Thomas_Boy_
Хала Мадрид!))) Правда, Смока?))
01:33
ladafan
на классе!!!
01:23
Паснаход
Вот именно. Баскетбол не спорт? Реал - Химки не событие? Один футбол на уме!
01:22
Avon151281
Да неужели...Игра полчаса назад завершилась.Опомнились
01:17