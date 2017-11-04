"Волга" забила 7 голов "Зоркому", "Енисей" победил "Кузбасс"

"Волга" разгромила "Зоркий" в матче 1-го тура чемпионата России - 7:0. Красногорцы в этом сезоне вернулись в российскую суперлигу после годичного отсутствия. В других встречах бронзовые призеры прошлого сезона "Енисей" на выезде победили "Кузбасс" 5:1, "Водник" взял верх над казанским "Динамо", а "Уральский Трубник" - над "Динамо" из Москвы.

Чемпионат Росии

Суперлига

1-й тур

"Кузбасс" (Кемерово) - "Енисей" (Красноярск) - 1:5 (1:2)

"Волга" (Ульяновск) - "Зоркий" (Красногорск) - 7:0 (3:0)

"Динамо" (Москва) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 4:6 (2:1)

"Водник" (Архангельск) - "Динамо-Казань" (Казань) - 4:1 (1:0)