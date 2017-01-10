"Волга" потеряла очки в матче с "Динамо", "Водник" вырвал победу у "Старта"

В матче предварительного этапа российской суперлиги "Динамо" и "Волга" сыграли вничью - 6:6. Клуб из Ульяновска сохранил лидерство в таблице группы "Запад". Осечкой волжан воспользовался "Водник", который вырвал победу у "Старта" и сократил отставание до 1 очка.

В группе "Восток" "Енисей" одолел в гостях "Сибсельмаш", а "Уральский трубник" и "Кузбасс" сыграли вничью.

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа "Запад"

"Водник" (Архангельск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 3:2 (1:1)

"Динамо" (Москва) - "Волга" (Ульяновская область) - 6:6 (2:4)

Группа "Восток"

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) - 4:6 (1:2)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:3 (2:1)